Piden devolver el celular de la adolescente fallecida en el trágico accidente de La Toma

Las redes sociales, entre el dolor de la comunidad y la búsqueda del celular. Foto: redes sociales.

La Toma y Paso Grande atraviesan horas de profunda tristeza tras el fallecimiento de Martina Noguer y Thiago García, los adolescentes murieron tras un fuerte accidente. Ambas localidades están totalmente movilizadas y se respira un aire de amplia consternación ante las irreparables pérdidas.

En medio del duelo, un pedido desesperado comenzó a circular con fuerza en las plataformas digitales. El usuario Kevin González y otros allegados de la víctima, iniciaron una campaña para recuperar el teléfono celular de la joven, el cual habría desaparecido en el marco de la tragedia.

Los mensajes apelan a la sensibilidad de quien pueda haber encontrado el dispositivo, remarcando que más allá del valor material, la familia necesita recuperar el contenido y los objetos personales que Martina guardaba en la funda del equipo.

"Por favor, quien sea que tenga el celular de Martina, sea tan amable de devolverlo", expresaron en uno de los posteos que se viralizó rápidamente.

Otra de las publicaciones publicadas por el entorno cercano de la menor enfatiza la necesidad de contar con el teléfono "con la mano en el corazón", haciendo hincapié en que lo que reside dentro del aparato es fundamental para que sus padres y hermanos puedan transitar este proceso de despedida con sus recuerdos intactos.

La tragedia también puso de manifiesto el espíritu solidario de los jóvenes de la zona. Los integrantes de la Promoción Dicoruss 2027 se movilizaron de manera inmediata para acompañar a la familia Noguer en este difícil momento.

Los estudiantes organizaron una colecta de urgencia para ayudar a solventar los diversos gastos derivados de la fatalidad, logrando reunir un aporte que, más allá del monto, representó un fuerte gesto de contención y unidad frente a la pérdida de una compañera de generación.

Mientras la comunidad intenta procesar el impacto de este accidente que se cobró dos vidas de manera temprana, los esfuerzos se centran ahora en acompañar a las familias y en aguardar que la apelación a la solidaridad rinda frutos para devolver a los allegados de Martina el dispositivo móvil que tanto anhelan recuperar.