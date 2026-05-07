Vecinos de Juana Koslay advierten serias complicaciones con el agua potable

Juana Koslay atraviesa días críticos debido a graves deficiencias en el suministro de agua potable. La cuestión ha derivado, en diversos sectores, en cortes totales que ya se extienden por más de cuatro días, sumado a la aparición de sedimentos y turbiedad en el líquido que llega a los hogares. En otros sectores hay agua, pero con bajísima presión.



Los testimonios de los damnificados reflejan una situación insostenible. En el Barrio Cerros Colorados, los vecinos reportan interrupciones constantes desde el pasado 4 de mayo. "Ya son cuatro días con problemas y ni hablar de las manzanas del fondo que lo sufren mucho más", manifestó un residente de la zona.



La problemática no se limita a la escasez, sino también a la calidad del recurso. Vecinos de los barrios Dupuy y Malvinas Argentinas, así como de las inmediaciones del supermercado Aiello, coincidieron en que el agua sale "marrón y con suciedad".



"No se puede beber ni usar para bañarse. Es un riesgo para la salud pública, especialmente para los niños y los adultos mayores", advirtió otro vecino que se comunicó con El Diario.



La indignación crece ante la falta de una solución técnica y la contradicción de abonar por un servicio que no se presta adecuadamente. Los usuarios exigen controles urgentes para determinar si el agua es apta para el consumo humano, ante el temor de la presencia de bacterias u otros contaminantes.



Hasta el momento, las familias de Juana Koslay permanecen en estado de alerta, demandando respuestas claras por parte de las autoridades municipales y los responsables del servicio, mientras deben recurrir a la compra de bidones para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentación.

