14ª Fiesta de la Vaquillona: ganó Club Pringles y repartió el premio entre los asadores

La ciudad de Justo Daract celebró este sábado la 14ª edición de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero con una convocatoria multitudinaria en el Anfiteatro de los Sueños, en el marco de los festejos por el 119° aniversario de la fundación de la ciudad. La tradicional competencia de asadores tuvo un gesto que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la jornada.

El equipo de asadores denominado Club Pringles, que representa al histórico Club Pringles, se quedó con el primer puesto del certamen gastronómico tras la evaluación del jurado. Sin embargo, tras recibir el reconocimiento, los ganadores sorprendieron al público con una decisión que generó aplausos en el predio.

Los asadores anunciaron que el premio principal de tres millones de pesos sería repartido entre los 15 equipos participantes, en un gesto de camaradería que reflejó el espíritu comunitario del encuentro. De ese modo, no solo cada grupo recibió los 250 mil pesos por participación, sino que también se distribuyó entre todos el monto correspondiente al equipo ganador.

La decisión cobró además un valor simbólico especial, ya que el club al que representan los asadores está transitando un año histórico: el Club Pringles cumple 100 años de vida institucional, una fecha que sus integrantes decidieron celebrar con un gesto de reconocimiento hacia todos los participantes de la fiesta.

La jornada reunió a casi 10 mil vecinos y visitantes que se acercaron para disfrutar de la cocción tradicional de la vaquillona con cuero, una técnica que demanda horas de fuego lento y la experiencia de los asadores. Durante toda la tarde y la noche, el público también recorrió el patio de stands de instituciones, emprendedores y artesanos locales.

El encuentro estuvo acompañado por espectáculos musicales y de danza. Sobre el escenario se presentaron Kabala, Herencia de mi Tierra, Sonidos del Monte y Canto a mi Pueblo, además de las presentaciones de Amigos de la Danza y el Instituto de Danza Inés Palacios.

La fiesta, organizada por la Municipalidad, se realizó además bajo la premisa de ser un evento libre de alcohol, promoviendo un ambiente familiar y seguro para los asistentes.

Con el aroma de la carne asándose durante horas, la música folklórica y un gesto de solidaridad que marcó la noche, la Fiesta de la Vaquillona con Cuero volvió a reafirmar su lugar como una de las celebraciones populares más representativas de la región y como un espacio donde la tradición y la comunidad se encuentran alrededor del fuego.