Dolor por la muerte de un chico de 15 años

Un chico de 15 años, oriundo de Paso Grande, murió como consecuencia de las gravísimas lesiones que sufrió al impactar la moto que conducía contra la pared de una vivienda de La Toma. Su acompañante, una adolescente de la misma edad con domicilio en La Toma, está en grave estado.

La tragedia ocurrió alrededor de las 15:30 en calle Garciarena pasando Balcarce. Por motivos que aún no han sido determinado, el conductor de la moto de 110 cc perdió el control del manubrio y tras impactar contra una moto estacionada en la vereda, colisionó contra la pared de una vivienda.

Ambos adolescentes sufrieron graves heridas y tras las primeras atenciones del personal del hospital de La Toma fueron derivados en ambulancia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis.

El conductor de la motocicleta murió en hospital “Ramón Carrillo”, y la chica que iba como acompañante fue internada en cuidados intensivos, según informó una fuente de la Policía de San Luis.