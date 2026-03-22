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Villa Mercedes

El hombre que mató a su madre ya está preso

Tras el asesinato de Marta Bossa, Fabricio Rotte se había autolesionado y fue operado. Este domingo le dieron el alta e inmediatamente fue llevado a una comisaría.

Por redacción
| Hace 2 horas

Marta Bossa, de 69 años, fue salvajemente asesinada en su vivienda de calle Ivanowsky, en Villa Mercedes. El hecho generó una gran conmoción y tuvo además una fuerte repercusión porque el acusado de la brutalidad es su hijo Fabricio Rotte.

 

Este domingo, el fiscal Maximiliano Bazla ordenó su detención una vez que fue notificado que ya estaba en condiciones de abandonar el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde fue internado y operado tras provocarse una grave herida en el abdomen luego del ataque.

 

En las próximas horas será llevado a tribunales a la audiencia de formulación de cargos, donde será notificado que está acusado de “Homicidio calificado por el vínculo”.

 


En medio de la conmoción que causó el crimen, se conoció que Fabricio Rotte presentaría “un diagnóstico de esquizofrenia paranoide”.  Cuando sea llevado ante el juez de la causa, serán presentado los informes médicos y psiquiátricos que ha solicitado la Fiscalía N° 1 a cargo de Bazla para definir su situación.

 

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