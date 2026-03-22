Los puntanos que llegaron al fin del mundo
Mario Godoy, de Concarán, completó los 85 kilómetros en Ushuaia. Los otros atletas que estuvieron fueron Marcos Espinosa, Bautista Peralta, Flavia Bianco, Aldana Melián, Manuel Ríos, Miguel Irschick, Alejandro Cuello, María Laura Gómez y Jonatan Quevedo.
La experiencia de participar en “La carrera del fin del mundo”, una de las pruebas atléticas de montaña más exigentes del país, fue vivida por un grupo de puntanos que llegaron a la meta y sintieron la satisfacción de la tarea cumplida.
Las frías alturas de Ushuaia fueron el escenario de la competencia que reunió a 2.500 atletas de todo el país y de otras 50 nacionalidades que recorrieron las distancias que estipuló el encuentro más austral del circuito Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Todos los atletas puntanos que viajaron hasta Tierra del Fuego completaron los kilómetros y algunos obtuvieron puestos de vanguardia, como Marcos Espinosa, quien terminó quinto en su categoría de 50 kilómetros y Bautista Peralta, que recorrió 33 kilómetros y terminó en el onceavo lugar.
El puntano que se animó a una de las pruebas más exigentes fue Mario Godoy, oriundo de Concarán, e inscripto en la categoría de 85 kilómetros y quien finalizó su labor el sábado alrededor de las 18, luego de una extensa jornada de trote.
Miguel Irschick y Alejandro Cuello corrieron los 50k; en tanto que Juan Manuel Ríos y Elisabet Alcaraz se exigieron al máximo para terminar los 33 kilómetros, al igual que Flavia Blanco. Laura Gómez, Jonatan Quevedo y Aldana Melián, que tuvieron muy buenos tiempos en la prueba de 22k.
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