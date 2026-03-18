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Animadora del circuito

Francesca Floriani, la chica de Quines que sueña a lo grande en el padel

Viene de ganar junto a la santacruceña Florencia Propato la primera fecha de la Liga Argentina en Catamarca. A los 17 años, y en el último año en la Sub 18, se propuso jugar el Premier de Buenos Aires, en mayo. 

Por redacción
| Hace 6 horas

Con la intención de conseguir una wild card para ser parte del Premier Padel de Buenos Aires, la quinense Francesca Floriani se prepara para días de competencia fuerte y continua, aunque viene con el antecedente y el impulso de haber ganado el fin de semana la primera fecha de la Liga Sub 18 de la Asociación del Padel Argentino que se jugó en Catamarca.

 

 

Junto a su compañera Fiorella Propato, de Santa Cruz, Floriani se adjudicó con autoridad el torneo del fin de semana al vencer 6-1 y 6-4 en la final a Abril Estrada y Morena Cardozo. La dupla venía de hacer un buen papel en Brasil, en un exigente torneo en el que llegaron a cuartos de final.

 

 

El próximo paso de Francesca y Fiorella es torneo un organizado por la Asociación de Jugadores de Padel Profesional de Argentina que se desarrollará del 27 al 29 de marzo en Paraná y de allí irán a Buenos Aires para jugar –a principios de abril- el competitivo certamen que ofrece una invitación especial para el Premier, el gran objetivo para la dupla.

 

 

Francesca y Fiorella, una dupla ganadora.

 

 

Floriani tiene 17 años y hace varios años es una de las animadoras del circuito argentino. De hecho, tras el certamen de Buenos Aires tendrá que ir con Fiorella a San Francisco, en Córdoba, para jugar la segunda fecha de la Liga Argentina, que las tiene como punteras tras el triunfo en Catamarca.

 

 

Pero el objetivo central es el Premier, que se desarrollará del 11 al 17 de mayo en Buenos Aires y para el que las chicas se preparan con todo el entusiasmo y la dedicación posible. Además, siguen en la busca de sponsors que colaboren con su carrera porque son muchos los gastos que tienen que solventar entre viajes y estadías.

 

 

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