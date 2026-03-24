Victoria se solidarizó con los agredidos y dijo que tomará medidas

El Sporting club Victoria emitió un comunicado en el que lamentó la agresión al árbitro que jugadores de la división 2011 hicieron en un partido de la Liga Puntana de Fútbol y aseguró que la institución tomará “decisiones ejemplares” para erradicar actos como el sucedido, al que calificó de “irreproducibles”.

La respuesta del albinegro llegó algunas horas después de la publicación de un video en donde jugadores de la institución agreden al árbitro en lo que fue uno de los momentos de tensión ocurridos en el partido en el que Victoria recibió a GEPU el lunes a la mañana. Familiares y jugadores del equipo visitante debieron ser custodiados por la Policía para retirarse del lugar.

En el comunicado, el club local se solidarizó con los árbitros, con los jugadores de GEPU y con los hinchas de la institución y dijeron que “como dirigentes trabajamos enérgicamente en el deporte como un simple juego”, en el que velan por el compañerismo y la familia.