Con Coudet, River tuvo otra alegría y es líder

River derrotó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido en el que no pudo imponer su juego y que disputaron en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el defensor Gonzalo Montiel, de penal y a los 24 minutos de la segunda etapa, mientras que el delantero Maximiliano Salas sentenció el triunfo en el noveno minuto de descuento.

El triunfo le dio su tercera victoria en igual cantidad de partidos al entrenador Eduardo “Chacho” Coudet y dejó a River empatado en la primera posición de la zona B, con 20 puntos, mientras que el “León del Imperio” se mantiene en el último lugar del grupo y la tabla anual, con cuatro unidades.

En la próxima fecha el “Millonario” recibirá a Belgrano, mientras que el equipo que dirige interinamente Gerardo Acuña visitará a Aldosivi, en un duelo clave por la permanencia. Ambos encuentros esperan confirmación de día y horario.

El primer acercamiento fue del local, a los 18 minutos, con una recuperación en ataque del extremo Gabriel Alanís, cuyo remate desde el borde del área fue bloqueado por el defensor Lautaro Rivero.

River tuvo su primera llegada a los 27 minutos, con un tiro libre desde el borde izquierdo del área en el que el lateral marcos Acuña buscó un remate al primer palo, que se fue cerca del ángulo derecho del arquero Agustín Lastra.

En un primer tiempo sin goles, y con pocas llegadas claras, la más peligrosa fue de la visita, a los 43 minutos, con un remate muy potente del mediocampista Aníbal Moreno, desde afuera del área, que salió alto y centralizado, permitiendo que Lastra desvíe hacia arriba y, posteriormente, el defensor Sergio Ojeda alcance a retroceder y rechazar al córner.

A los 11 minutos, el delantero Tomás González convertía el 1-0 con un zurdazo al ángulo, aunque el tanto fue invalidado al ser considerado adelantado, luego de otra larga revisión en el videoarbitraje.

Cuando iban 22 minutos, un pisotón sobre el delantero Sebastián Driussi a un costado del área fue considerado como penal.

En 24 minutos del segundo tiempo, el defensor Gonzalo Montiel cambió la pena máxima por gol, con un remate bajo y centralizado que engañó a Lastra.

Cinco minutos después, el mediocampista Siro Rosane capturó el rebote de un tiro libre y remató de volea desde el bode del área, con un tiro que se fue cerca del palo derecho del arquero Santiago Beltrán.

En 37 minutos, un córner al segundo poste fue cabeceado por Alanís y le quedó a Ojeda, aunque el central no pudo empujar la pelota al gol.

Y sobre el final del partido, en el noveno minuto de descuento, un pase largo habilitó al delantero Maximiliano Salas, ante una defensa adelantada en búsqueda del empate, para que el atacante corra desde la mitad de la cancha, encare al arquero rival y lo venza con un remate cruzado que sentenció el triunfo del equipo de Coudet.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 12.

Estudiantes de Río Cuarto 0 - 2 River

Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Estudiantes: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosane, Francisco Romero, Nicolás Talpone; Martín Garnerone, Tomás González, Gabriel Alanís. DT: Gerardo Acuña.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván, Joaquín Freitas, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gol en el segundo tiempo: 24m. Gonzalo Montiel, de penal (R), 54m. Maximiliano Salas (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Facundo Cobos por Matías Valenti (E); 17m. Maximiliano Salas por Tomás Galván (R), 30m. Mathías Viña por Ian Subiabre (R) y Juan Fernando Quintero por Joaquín Freitas (R); 32m. Alejandro Cabrera por Nicolás Talpone (E), Javier Ferreyra por Martín Garnerone (E) y Mateo Bajamich por Siro Rosane (E); 41m. Paulo Díaz por Marcos Acuña (R) y Kevin Castaño por Sebastián Driussi (R); 44m. Ramón Ábila por Juan Antonini (E).

Sarmiento hundió a Aldosivi

Sarmiento derrotó por 2 a 0 a Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia en Primera División que disputaron esta tarde, en el estadio Eva Perón.

El local se impuso con goles del mediocampista Cristian Zabala y el delantero Junior Marabel, uno de los goleadores del torneo, de penal.

Además, el equipo de la ciudad de Junín tuvo que jugar desde los 33 minutos del primer tiempo con 10 jugadores, por la expulsión directa del delantero Diego Churin.

Con el triunfo, el “Verdolaga” alcanzó la undécima posición de la zona B, con 13 unidades, y hundió al equipo dirigido interinamente por Facundo Oreja: es anteúltimo en el grupo con cinco unidades y está en zona de descenso por tabla anual.

En la próxima fecha, el equipo de Facundo Sava visitará a Barracas Central, mientras que el “Tiburón” marplatense será local de Estudiantes de Río Cuarto, en un duelo entre los dos equipos con menos puntos del campeonato. Aún no se confirmó día ni horario de ambos encuentros.