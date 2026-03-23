Dramático momento en el futsal: un jugador se fracturó y estuvo media hora sin atención

Es tristemente habitual en el futsal de San Luis observar imágenes como las que se vivieron el domingo a la noche en la cancha de Huracán, en el sur de la ciudad. Golpes entre los jugadores, lesiones, peleas y la ausencia de una ambulancia que atienda de inmediato a los deportistas.

En el partido que jugaron Vitamina contra Mirador FC, un jugador estuvo media hora tirado en el suelo, con claras manifestaciones de dolor, a la espera de que alguien lo atendiera ante la impotencia de la enfermera asignada para el partido. Tras ese tiempo, apareció por fin una ambulancia que pudo trasladar lesionado, que tenía fractura de tibia y peroné.

La incidencia que determinó el hecho fue un choque violento entre dos jugadores rivales. El representante de Mirador fue el que cayó y comenzó con los gritos de dolor. Más allá de que la árbitra no sancionó ninguna falta, los compañeros del jugador caído comenzaron a preocuparse, a tratar de ventilar al lastimado y a llamar a la ambulancia.

Las dramáticas escenas que se vivieron perduraron por un buen rato, hasta que llegó una ambulancia de un servicio privado de salud y comenzó con las atenciones. “Esto es cosa de todos los días”, dijo un dirigente.