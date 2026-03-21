Un robo insólito: un ladrón sacó cosas de un camión que estaba en movimiento

Un robo se volvió viral porque el delincuente logró asaltar un transporte de carga mientras estaba en pleno movimiento. El hecho ocurrió en la ciudad de San Luis, en el ingreso al barrio San Martín cuando el ladrón se colgó de la parte trasera del camión de mercadería que circulaba por la zona.

Con una audacia sorprendente, el delincuente logró abrir las puertas traseras de la caja del camión, ingresó al vehículo y arrojó una caja con mercadería hacia el asfalto.

Una vez que obtuvo el botín, el ladrón saltó del camión y escapó caminando con total tranquilidad por la calle Mendoza, en dirección a la estación de trenes.

Todo el episodio fue filmado por automovilistas que venían detrás. A pesar de registrar la escena, no alertaron al chofer, quien continuó su marcha sin advertir que le habían sacado parte de la carga.

Los robos a transportes de carga y camiones en las rutas de San Luis generan gran preocupación, con reportes de episodios frecuentes como robos en movimiento (incluso a plena marcha en la ciudad) y sustracciones en zonas de estacionamiento.

Los conductores denuncian el temor a parar en las rutas de San Luis por la constante "ratería" y robos de mercancía en las unidades. Incluso se registraron robos descarados donde los delincuentes se cuelgan de los camiones en movimiento para abrir las cajas, así como robos en paradas, según videos virales en el barrio San Martín y zonas de carga.

Recientemente, se reportó el robo a un camión que trasladaba camionetas en el pico de La Cumbre. Empresarios y camioneros alertan sobre la necesidad de mayor vigilancia en las rutas para combatir la inseguridad que afecta la mercancía y la seguridad de los choferes.