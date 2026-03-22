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Tremendo accidente en la Santo Ortiz: un Ford Ka en el cantero central

El conductor del auto fue derivado al hospital central, pero antes le hicieron el control de alcoholemia, que dio positivo. El hecho fue a la altura del puente de Riobamba. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Volcado sobre el cantero central de la avenida José Santos Ortiz quedó un Ford Ka negro que circulaba hacia el este y que a la altura del puente sobre calle Riobamba perdió el control y el rumbo. El conductor, un joven de 25 años, dio positivo en el control de alcoholemia.

 

 

Producto de las heridas causadas en el accidente, el automovilista fue trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo, ubicado a pocos kilómetros del sitio del siniestro, y se recupera de las lesiones

 

 

El accidente se produjo poco después de las 4 de la mañana del domingo, cuando fueron convocados patrulleros y ambulancias al sitio. Antes de la internación, el conductor fue sometido al examen de alcohol, que arrojó que tenía 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre.

 

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