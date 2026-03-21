Alan Ochoa fue imputado por el asesinato de "Coca" Díaz

Alan Daniel Ochoa, de 23 años, es el detenido por el brutal asesinato de Gregoria “Coca” Díaz, que fue atacada y torturada en su casa del barrio 119 Viviendas (Cerro de la Cruz) de la ciudad de San Luis, el pasado 1 de marzo a la madrugada.

Este sábado, la fiscal de instrucción penal en Género, Diversidad, Infancias y Adultos N° 1, María Delia Bringas, le formuló cargos a Ochoa que fue imputado como presunto autor del delito de homicidio calificado.

La enfermera jubilada, que el 12 de marzo iba a cumplir 86 años, fue salvajemente golpeada cuando le entraron a robar en su casa ubicada en la Manzana 230, a pocas cuadras de la primera rotonda del Camino del Peregrino y de la Comisaría Séptima.

Su sobrino Sergio Díaz Espínola la encontró en la mañana del 2 de marzo, luego de permanecer tendida e inconsciente en el baño de su casa “por más de 24 horas y con 60 lesiones en su cuerpo”, detalló en su informe Prensa del Poder Judicial.

La audiencia de formulación se realizó ante el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada y la Fiscalía pidió que se le dictara la prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

Ochoa se abstuvo de declarar y fue representado por la Defensora Oficial en lo Penal N° 3, Stefanía Cifuentes, que luego de escuchar la presentación de los hechos realizada por la Fiscalía, solicitó la prórroga de detención de ocho días. La solicitud fue otorgada por el magistrado.

La teoría de los hechos, según la Fiscalía

La hipótesis que ha tejido el organismo a cargo de Bringa establece que Alan Ochoa en la madrugada del 1 de marzo, entre las 2:40 y las 3:50, ingresó a la vivienda de Díaz, ubicada en la manzana 230, y golpeó reiteradamente a la víctima con el objetivo de que le entregara dinero u objetos de valor.

Dice además que no se ejerció violencia sobre puertas o ventanas, lo que hace presumir que el imputado se valió de un engaño o de la confianza de la mujer.

“La mujer había sido enfermera y era muy conocida en el barrio por esta esta forma bondadosa de asistir a quien llegaba a la casa”, expuso la fiscal.

Ya en la vivienda, según la teoría de Bringas, el joven investigado habría utilizado un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, para amenazarla y lesionarla mientras la obligaba a desplazarse por distintos sectores de la casa. El cuchillo fue encontrado en el lugar.

“Siguió golpeándola, produciéndole, como se puede observar luego en la necropsia realizada, más de 60 lesiones en su cuerpo. Se retiró de domicilio llevándose un televisor Samsung de 24 pulgadas y un teléfono celular LG negro”, narró Bringas y especificó que la mujer permaneció al menos 26 horas tendida en el suelo, inconsciente, hasta que fue encontrada por su sobrino el 2 de marzo por la mañana. Fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció como consecuencia de politraumatismos.

Evidencias

Para apuntalar las pruebas, la fiscal detalló que la investigación incluyó inspecciones en la vivienda, relevamiento de cámaras de seguridad y más de 37 entrevistas a vecinos y testigos.

Entre los elementos más relevantes, la fiscal destacó registros fílmicos que ubican al imputado en la zona minutos antes y después del hecho, imágenes en las que se lo observa trasladando un televisor de características similares al sustraído, testimonios de vecinos que lo reconocieron por su contextura, vestimenta y forma de desplazarse; declaraciones de testigos que afirmaron haberlo visto con el televisor en la vía pública durante la madrugada; un allanamiento en su domicilio donde se secuestraron prendas compatibles con las observadas en las cámaras.

Además, un informe de geolocalización determinó que el teléfono de la víctima registró su última actividad a las 4:12 de la madrugada del día del ataque.

La fiscalía imputó a Ochoa como autor de homicidio calificado y solicitó su prisión preventiva por el plazo de 120 días.

Fundamentó el pedido en la gravedad del hecho, la solidez de la prueba reunida hasta el momento y los riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, que aún se encuentra en una etapa inicial.

En ese sentido, la fiscal remarcó que restan pericias clave, como informes de ADN, análisis de huellas, estudios de rastros biológicos y el procesamiento completo de las cámaras de seguridad.

También solicitó la realización de una rueda de reconocimiento con testigos que afirmaron haber visto al imputado en las inmediaciones del lugar del hecho.