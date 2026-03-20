Caso "Coca" Díaz: detuvieron a un sospechoso por el brutal asesinato

La adulta mayor fue encontrada por su sobrino, "cubierta de sangre" en su propiedad.

En un avance clave para la causa que investiga el asesinato de Gregoria Rosa “Coca” Díaz (85), personal policial procedió este viernes a la detención de un hombre residente de la ciudad capital. El procedimiento, ordenado por la Fiscalía de Instrucción, se produce tras diecinueve días de incertidumbre y hermetismo en torno al crimen ocurrido el pasado 2 de marzo.



Aunque las autoridades aún no han revelado la identidad del detenido ni el vínculo que podría tener con la víctima, se confirmó que el sospechoso ya se encuentra bajo custodia. La investigación busca determinar si esta persona fue el autor material del ataque o si actuó como partícipe necesario en el violento asalto.



El hallazgo que estremeció a la ciudad



El lunes 2 de marzo, alrededor de las 19:00 horas, Sergio Eduardo Díaz Espínola, sobrino de la víctima, llegó al domicilio en el barrio Cerro de la Cruz como lo hacía habitualmente para asistirla.



Al notar que las rejas y la puerta principal estaban abiertas, ingresó y se encontró con una escena dantesca: la casa estaba en completo desorden y su tía permanecía encerrada en el baño, desfigurada por una golpiza.



"Coca" Díaz fue trasladada de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo, pero la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento durante el trayecto. La autopsia posterior confirmó la saña del ataque: la mujer presentaba múltiples contusiones en el rostro, brazos, piernas y cadera, además de fracturas en las costillas.



El móvil del crimen



Para los investigadores, el robo sigue siendo la principal hipótesis. Del domicilio se constató el faltante de:



Un televisor.

Un teléfono celular.

Dinero en efectivo.



Además, los peritos de Criminalística trabajaron sobre huellas de sangre y una inundación provocada por la rotura de un caño flexible dentro de la vivienda, lo que complicó inicialmente la preservación de algunas pistas.



"Era una mujer solidaria, siempre ayudaba a quienes estaban en situación de calle", recordaron sus vecinos con dolor.



La causa se encuentra bajo la órbita de la fiscal María Delia Bringas, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 1 (especializada en Género y Adultos Mayores), con el apoyo operativo del Departamento de Homicidios de la Policía de San Luis.