Juventud estuvo cerca de sumar de a 3 en Mendoza

Juventud Unida Universitario de San Luis arrancó una nueva edición del Torneo Federal “A” de AFA con un empate, como visitante, ante San Martín de Mendoza. Igualaron en 0, pero a lo largo de gran parte del partido el elenco puntano fue superior e hizo méritos para cosechar los tres puntos.

“El Juve” empezó este nuevo desafío con obstáculos, ya que a los 20 minutos del primer tiempo ya había sufrido dos bajas por lesiones: Albacete y Amieva –ingresaron Juan Rosales y Lautaro Lucero-.

Pese a estas bajas, fue más incisivo y estuvo cerca de abrir el marcador en, al menos, tres ocasiones.

En el segundo tiempo reaccionó el local, tuvo oportunidades para convertir que fueron evitadas por el arquero Julián Lucero. Juventud generó más situaciones de gol (le anularon un gol), pero estaba que sólo tenía que regresar a su casa con solo un punto.

En otro cotejo por el grupo, Atenas de Río Cuarto goleó a Cipoletti de Río Negro 3 a 1.

El próximo sábado, a las 16:30, en el estadio "Mario Sebastián Diez", Juventud recibirá a Huracán Las Heras, de Mendoza.