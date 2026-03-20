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Tenía 85 años

Luto en el periodismo deportivo: murió Ernesto Cherquis Bialo

El deceso se produjo este viernes a la noche. Venía atravesando una dura enfermedad. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Ernesto Cherquis Bialo dejó un gran vacío en el periodismo deportivo y se suma al reciente fallecimiento de Marcelo Araujo.

 

La noticia de la muerte de Cherquis Bialo se dio a conocer cerca de las 22 de este viernes 20 de marzo. "El reconocido periodista venía atravesando una dura enfermedad y dejó un gran vacío en el ambiente de los medios deportivos", destacó el Canal 26.

 

Por su parte Página 12 publicó: "Era uno de los grandes referentes del periodismo deportivo argentino y tenía 85 años. El destacado trabajador de prensa padecía leucemia, enfermedad que lo había obligado a atravesar distintas internaciones en el último tiempo".

 

La agencia NA reseñó que trabajó en gran cantidad de medios desde 1962, incluyendo las radios Rivadavia y Splendid.

 

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.__IP__

 

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