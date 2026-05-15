Más de 40 atletas en un torneo de fisicoculturismo natural

San Luis será escenario este fin de semana de una competencia de fisicoculturismo natural que reunirá a deportistas de diferentes provincias del país. El certamen se llevará adelante este sábado en la sala “Hugo del Carril” del Centro Cultural Puente Blanco y ya cuenta con más de 40 atletas inscriptos y nueve equipos confirmados.



Competidores provenientes de San Juan, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y distintos puntos del territorio puntano formarán parte de la jornada, que promete exhibiciones de alto nivel en diversas categorías.

La competencia será organizada por la Asociación Civil Sanluiseña de Fuerza y Deportes Afines (ASAFUDA), una entidad dedicada a impulsar disciplinas vinculadas al entrenamiento de fuerza.

Dentro de las categorías femeninas estarán Fitness Coreográfico, Bikini, Wellness, Modelo Fitness y Fisicoculturismo Femenino. En tanto, los varones competirán en Fisicoculturismo Masculino, Cuerpos Playeros y Fisicoculturismo Adaptado. Como novedad, el torneo también incorporará una categoría destinada a parejas mixtas.



El fisicoculturismo natural se diferencia por promover la preparación física sin el uso de sustancias prohibidas ni esteroides anabólicos. La organización confirmó que los campeones de cada divisional serán sometidos a controles hormonales para garantizar transparencia y equidad deportiva.



Los análisis estarán a cargo del laboratorio Orellano Elorza, que realizará tanto las extracciones como los estudios correspondientes luego de finalizada la competencia.



La acreditación de los participantes se efectuará entre las 12:00 y las 14:00, mientras que el acceso para el público comenzará a las 14:30. Las entradas podrán comprarse de manera online mediante la plataforma EntradaLibre y las ubicaciones serán ocupadas por orden de llegada.