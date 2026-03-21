Lanús, en Liniers, dejó sin invicto a Vélez

Lanús derrotó este sábado por 1 a 0 a Vélez en el estadio "José Amalfitani", por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, y le cortó el invicto al conjunto de Liniers, que llegaba como líder de la Zona A.

El único tanto de la tarde lo convirtió Carlos Izquierdoz en el segundo tiempo.

En un partido cerrado y de escaso vuelo futbolístico, el primer tiempo se jugó más cerca de las áreas de fricción que de los arcos. El ´Fortín´ intentó asumir el protagonismo, pero no encontró claridad, mientras que el ´Granate´ se mostró ordenado, compacto y supo incomodar al local. En ese tramo, además, el equipo visitante sufrió la salida de Dylan Aquino por una molestia física, antes de la media hora.

La historia se rompió recién en el complemento. Después de una acción individual de Eduardo Salvio que terminó en córner, el propio ex Boca envió el centro para que Izquierdoz ganara en el área y marcara de cabeza el 1-0 que terminó siendo decisivo.

Con la ventaja, el visitante se replegó, cerró espacios y sostuvo la diferencia ante un local que fue empuje, pero no precisión. El equipo de Guillermo Barros Schelotto dejó una imagen deslucida en su casa y no encontró los caminos para rescatar al menos un empate.__IP__

De esta manera, Lanús consiguió su tercera victoria consecutiva y llegó a los 18 puntos, mientras que Vélez, pese a la derrota, se mantiene en la cima con 22 unidades, aunque ya sin el invicto que había construido en el arranque del campeonato.

Defensa y Justicia sigue invicto

Venció este sábado por 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el estadio "Norberto Tomaghello", por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, en un partido que tuvo un desarrollo adverso para el local desde el primer tiempo por la expulsión de Rubén Botta.

Los goles del “Halcón” llegaron en el complemento y fueron convertidos por Lucas Souto, a los 24 minutos, y Juan Manuel Gutiérrez, a los 34.

El equipo de Florencio Varela debió reacomodarse a los 34 minutos de la etapa inicial, cuando el árbitro Felipe Viola le mostró la tarjeta roja a Botta por conducta violenta. Incluso, un minuto más tarde también fue expulsado el entrenador Mariano Soso, en una primera parte que terminó sin goles pero con un escenario complejo para el conjunto local.

En el segundo tiempo, Unión intentó aprovechar el hombre de más y generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una respuesta firme de Defensa y Justicia, que resistió y golpeó en el momento justo. A los 24 minutos, Lucas Souto apareció por el segundo palo tras un gran centro de Aarón Molinas y abrió el marcador para el local.

Lejos de conformarse, el “Halcón” sostuvo la intensidad pese a la inferioridad numérica y terminó de liquidarlo con el tanto de Juan Manuel Gutiérrez a los 34 minutos del complemento. Así, Defensa y Justicia sumó una victoria de peso ante un rival directo y llegó a 19 puntos, tres más que Unión, además de encadenar su segundo triunfo consecutivo tras la goleada 5-2 sobre San Lorenzo en la fecha pasada.

Newell´s volvió a sonreír

Derrotó por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza este sábado en el "Coloso Marcelo Bielsa", por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y consiguió así su primera victoria en el campeonato.

El único gol de la tarde lo convirtió Walter Mazzantti, a los 39 minutos del segundo tiempo, en un partido arbitrado por Sebastián Zunino.

La Lepra salió decidida a cambiar la imagen que había dejado en sus últimas presentaciones y asumió el protagonismo desde el arranque. Incluso, en los primeros minutos llegó a festejar por intermedio de Mazzantti, pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR por posición adelantada. Pese a ese golpe, el equipo rosarino insistió y mantuvo la iniciativa frente a un rival que apostó por aguantar y salir de contra.

Con el correr de los minutos, la ´lepra rosarina´ fue acumulando méritos para quedarse con el partido, aunque también necesitó de las respuestas de Williams Barlasina para sostener el cero cuando Gimnasia de Mendoza logró inquietar. El conjunto mendocino tuvo sus chances, pero le faltó precisión en los últimos metros y terminó pagando caro su falta de contundencia.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate sin goles, apareció el desahogo rojinegro. A los 39 minutos del complemento, Jerónimo Russo desbordó por la derecha y Mazzantti empujó la pelota casi debajo del arco para sellar el 1-0 y desatar el festejo en el Parque Independencia. En el tramo final, Newell’s resistió incluso con un hombre menos por la expulsión de Armando Méndez y pudo sostener una ventaja tan ajustada como valiosa.

El triunfo le permitió al equipo de Frank Kudelka cortar una racha muy negativa en el certamen, en el que todavía no había podido ganar y atravesaba uno de sus momentos más delicados. La victoria llegó, además, después de una semana convulsionada tras la goleada 5-0 sufrida ante Lanús, la renuncia de Roberto Sensini como director deportivo y una movilización de hinchas en el Coloso.