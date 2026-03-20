Furor en San Luis por "La Era de los Dinosaurios": un viaje mágico al pasado

El circo se encuentra ubicado al lado de Roma Multiespacio, a metros de ruta 3. Foto: gentileza.

La magia del circo tradicional y el misterio de la era jurásica se fusionaron en un solo lugar para conquistar al público puntano. Instalado en la calle Gervasio Escudero, a metros de la ruta 3 y junto a Roma Multiespacio, el circo "La Era de los Dinosaurios - Jurassic Gueorgue" vive días de éxito rotundo tras jornadas con entradas prácticamente agotadas, consolidándose como la atracción principal en la capital.



Lucas Carabajal, encargado general y de marketing del espectáculo, destacó en diálogo con El Diario de la República la excelente recepción de la gente y adelantó que la propuesta continuará con funciones reforzadas.

El show brinda dos horas y cuarto de pura magia y sueños. Foto: gentileza



"Queremos invitarlos a vivir esta experiencia; se van a encontrar con un espectáculo internacional de aproximadamente dos horas y cuarto. En la primera parte tenemos el circo tradicional con malabares, contorsiones, aro americano y tela, sumado a nuestra atracción principal: el globo de la muerte con cuatro motociclistas girando en una esfera metálica", detalló Carabajal sobre el despliegue técnico.



El show no solo destaca por el riesgo, sino también por disciplinas clásicas de alto nivel. Carabajal resaltó la presencia del trapecio con cuatro artistas en base y un receptor, una destreza muy poco vista actualmente en el país.



Tras un breve receso donde el público puede disfrutar de opciones gastronómicas y recuerdos del circo, la función se traslada 65 millones de años al pasado. "Nos remontamos a la era de los dinosaurios, donde el público podrá ver nacimientos en vivo, crías y diversas especies en un show familiar totalmente renovado", explicó.



Con la presentación especial de las "Guerreras K-Pop" y una carpa que no suspende funciones por lluvia, el circo espera a los puntanos que quieran vivir un encuentro inolvidable.



Las funciones para este fin de semana largo están programadas para las 18:30 y 21:30 horas. Las entradas pueden adquirirse de forma presencial en la boletería del predio o de manera online a través de la plataforma Linkearte.