En el inicio del otoño, llovió en casi toda la provincia

Como corresponde a los días otoñales, entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado se registraron lluvias en toda la provincia. Algunas fueron fuertes y estuvieron acompañadas de vientos potentes y por otros momentos hubo lloviznas constantes.

Tal como se había anunciado, el agua pasó de manera constante durante el primer día del otoño, que en la formalidad astronómica fue el viernes, cuando se produjo el equinoccio. En La Punilla, la localidad limítrofe con Córdoba, se registraron 34 milímetros y fue el punto más lluvioso de la provincia.

En Buena Esperanza, en el sur provincial, cayeron 30 milímetros, en tanto que en el dique La Florida y en el aeropuerto del Valle del Conlara, los registros alcanzaron los 27.

Como para referir que las tormentas abarcaron toda la provincia, otra ciudad con alta recepción de agua fue Quines, en el noroeste, donde los pluviómetros oficiales anotaron 23 milímetros.

Para el sábado se espera un descenso de las temperaturas (con mínimas de 11 grados) y lluvias y lloviznas aisladas, especialmente en el norte provincial. Recién por la tarde se espera que el cielo se despeje parcialmente aunque el domingo y el lunes volverá la nubosidad.