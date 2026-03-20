Un enfrentamiento anticipado que nadie quiso ver

Una verdadera batalla campal se vivió en La Punta entre grupos de estudiantes de la secundaria que se insultaron, se agredieron y se tiraron piedras en una reunión que pudo haber terminado mucho peor.

El grave incidente sucedió el jueves a la noche en la plaza de Ciudad de La Punta, donde había algunos miembros de diversas promociones. Cuando un grupo de chicos de otra promo quiso ser parte de la reunión comenzaron los incidentes.

Es por eso que los jóvenes decidieron quedarse en la vereda del frente y no responder a las agresiones.

Al parecer, lo sucedido delante de cientos de vecinos había sido anticipado en amenazas que se hicieron personalmente y por redes sociales y que ninguna autoridad escolar, policial y municipal quiso ver.

La tensión inicial pareció calmarse, pero a los pocos minutos, los chicos del grupo menor fueron esperados por otros estudiantes en una heladería de frente a la plaza y la situación volvió a violentarse.