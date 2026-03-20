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Juicio por un colectivo

Solicitaron la absolución de Cintia Ramírez en todos los delitos que se le atribuyen

Marcos Juárez, que es uno de los defensores de la exsecretaria de Deportes, remarcó en su alegato que "no hay pruebas" de las acusaciones que le hacen. Esta tarde se conocerá el veredicto del tribunal. 

Por redacción
| Hace 3 horas

En su alegato, que se desarrolló por 1 hora y 20 minutos, manifestó que el Ministerio Publico Fiscal no presentó elementos suficientes para demostrar los delitos que pretenden atribuirle a la exsecretaria de Deportes en la compra de un colectivo que fue destinado a San Luis FC.

 

Juárez citó, a diferencia de la fiscalía y la querella, jurisprudencia de derecho Romano, de tribunales de la provincia de Córdoba y del fuero federal.

 

El letrado sostuvo, además, que Ramírez no se vio beneficiada ni ningún tercero, además de remarcar que la valuación del colectivo por parte de la corredora inmobiliaria Marina Rizzotto fue a pedido de la Secretaría de Deportes durante la actual gestión del gobierno provincial, por lo que es una simple "pericia de parte" y no, una tasación realizada por un perito competente.

 

 

 

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