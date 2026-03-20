Un conductor de Río Negro murió tras chocar contra el arco de ingreso a San Luis

Un trágico accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este viernes 20 de marzo en el extremo sur de la provincia de San Luis. Según el informe brindado por la Comisaría Distrito 43° de Arizona, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada a la altura del kilómetro 900 de la Ruta Provincial 55, precisamente en el sector que marca el límite con la provincia de La Pampa.



El protagonista del accidente fue un hombre de 38 años, con domicilio en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, quien circulaba de sur a norte al mando de una camioneta Toyota SW4. Por razones que los peritos intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado e impactó violentamente contra el muro del arco limítrofe, quedando atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo debido a la magnitud de la colisión.

Instantes del abordaje del personal bomberil.



Ante la gravedad del hecho, se desplegó un operativo conjunto que incluyó a personal policial, efectivos de salud y dotaciones de bomberos de la localidad pampeana de Victorica. Minutos después del arribo, el personal médico del hospital de Arizona constató el fallecimiento del conductor en el lugar. Tras intensas tareas de rescate, los equipos de emergencia lograron extraer el cuerpo de la víctima de la estructura del rodado.



Las actuaciones judiciales quedaron a cargo del fiscal de turno, Dr. Maximiliano Bazla, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de Villa Mercedes para la realización de la autopsia correspondiente. Asimismo, personal de Criminalística trabajó en el sector del siniestro realizando las pericias accidentológicas de rigor para determinar las causas exactas que desencadenaron este fatal desenlace en la ruta puntana.

