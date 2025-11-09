Se viralizaron imágenes del accidente fatal en el rally de La Toma

Por más esfuerzos que hizo el personal de emergencias, no fue posible salvar al piloto. Foto: captura de video.

La tarde de este domingo registró un terrible accidente en el rally de La Toma. Mientras se concluían detalles en el podio, de cara a la ceremonia de premiación, todo el predio de la Casa de la Cultura y el parque de asistencia se sorprendieron con el lamentable hecho.



En la parte final de la etapa Los Filtros-Ruta 20, el piloto César Pérez y su navegante Pablo Micarelli, a bordo de un Volkswagen Gol, sufrieron un fuerte impacto. El vehículo se incendió y generó la desesperación de quienes estaban en el lugar.



Aunque los Bomberos trabajaron y trataron de combatir las llamas, el saldo fue conmocionante: el piloto murió.



El medio de comunicación Radio Verdad, de Villa Dolores, publicó un video que muestra instancias posteriores al accidente. Las imágenes se viralizaron rápidamente y la gente compartió su dolor por el fallecimiento de Pérez.

