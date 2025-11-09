Se viralizaron imágenes del accidente fatal en el rally de La Toma
En el video se observa el trabajo de los Bomberos, instantes posteriores al hecho.
La tarde de este domingo registró un terrible accidente en el rally de La Toma. Mientras se concluían detalles en el podio, de cara a la ceremonia de premiación, todo el predio de la Casa de la Cultura y el parque de asistencia se sorprendieron con el lamentable hecho.
En la parte final de la etapa Los Filtros-Ruta 20, el piloto César Pérez y su navegante Pablo Micarelli, a bordo de un Volkswagen Gol, sufrieron un fuerte impacto. El vehículo se incendió y generó la desesperación de quienes estaban en el lugar.
Aunque los Bomberos trabajaron y trataron de combatir las llamas, el saldo fue conmocionante: el piloto murió.
El medio de comunicación Radio Verdad, de Villa Dolores, publicó un video que muestra instancias posteriores al accidente. Las imágenes se viralizaron rápidamente y la gente compartió su dolor por el fallecimiento de Pérez.
