  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Domingo 09 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Domingo 09 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Conmoción

Se viralizaron imágenes del accidente fatal en el rally de La Toma

En el video se observa el trabajo de los Bomberos, instantes posteriores al hecho. 

Por redacción
| Hace 3 horas
Por más esfuerzos que hizo el personal de emergencias, no fue posible salvar al piloto. Foto: captura de video.

La tarde de este domingo registró un terrible accidente en el rally de La Toma. Mientras se concluían detalles en el podio, de cara a la ceremonia de premiación, todo el predio de la Casa de la Cultura y el parque de asistencia se sorprendieron con el lamentable hecho. 

 


En la parte final de la etapa Los Filtros-Ruta 20, el piloto César Pérez y su navegante Pablo Micarelli, a bordo de un Volkswagen Gol, sufrieron un fuerte impacto. El vehículo se incendió y generó la desesperación de quienes estaban en el lugar.

 


Aunque los Bomberos trabajaron y trataron de combatir las llamas, el saldo fue conmocionante: el piloto murió. 

 


El medio de comunicación Radio Verdad, de Villa Dolores, publicó un video que muestra instancias posteriores al accidente. Las imágenes se viralizaron rápidamente y la gente compartió su dolor por el fallecimiento de Pérez.   
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo