El automovilismo de luto: murió un piloto en el Rally de La Toma

Mientras la gente aguardaba en las inmediaciones de la Casa de la Cultura y del parque de asistencia, se conoció la lamentable noticia. Foto: Identidad Tomense.

Un grave hecho conmocionó al mundo del automovilismo esta tarde. Mientras se armaba el podio y la ceremonia de premiación, todo el predio de la Casa de la Cultura y el parque de asistencia se sorprendieron con una terrible noticia: César Pérez murió tras un fuerte accidente en el último tramo de la carrera.



Todo ocurrió cuando terminaba la parte final de la etapa Los Filtros-Ruta 20. Allí César y su navegante, Pabo Micarelli, a bordo de un Volkswagen Gol, sufrieron el impacto que le costó la vida al piloto de Tilisarao.



Identidad Tomense/Redacción.