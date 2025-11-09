El automovilismo de luto: murió un piloto en el Rally de La Toma
Se trata de César Pérez, de Tilisarao. Ocurrió en la última prueba especial de la competencia, tras un fuerte accidente.
Un grave hecho conmocionó al mundo del automovilismo esta tarde. Mientras se armaba el podio y la ceremonia de premiación, todo el predio de la Casa de la Cultura y el parque de asistencia se sorprendieron con una terrible noticia: César Pérez murió tras un fuerte accidente en el último tramo de la carrera.
Todo ocurrió cuando terminaba la parte final de la etapa Los Filtros-Ruta 20. Allí César y su navegante, Pabo Micarelli, a bordo de un Volkswagen Gol, sufrieron el impacto que le costó la vida al piloto de Tilisarao.
