Antes de los alegatos, Ramírez declaró y dijo que es parte de una persecución política

Antes de que los alegatos en el juicio por la compra de un colectivo con fondos del Estado Provincial que fueron destinados a San Luis FC, la acusada exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez volvió a declarar que es inocente y a denunciar que “es víctima de una persecución política”.

“Es injusto haber llegado a esta instancia pero siento alivio porque estoy cansada de esta persecución de parte del gobierno provincial y de los medios pagados por Claudio Javier Poggi”, expresó con firmeza y conmovida.



“Todo lo que se hizo fue en el marco de la ley. En el decreto de adquisición del colectivo yo no firmé, me excusé y no participé, pese a que no hay un impedimento. El decreto fue firmado por el gobernador y el secretario general”



“¿Porqué me excusé?" -se preguntó- "Porque fue la única vez que San Luis Fútbol Club recibió un subsidio, que salió de la plata de las arcas del Estado, porque después la secretaria actual ni nadie apoyó a San Luis FC”.

Durante su exposición expresó también que ha sido "muy doloroso para mi haber pasado más de dos años perseguida de una manera muy violenta por los medios que el gobierno paga millones en difamarme, millones en poner un colectivo frente a tribunales para difamarme”.

A la vez, Cintia agradeció “la oportunidad de poder completar la historia porque San Luis FC no surgió de un capricho antes de irnos, esto viene desde principios de 2018, porque soy una apasionada del deporte y todo lo que me mueve es hacer lo que me gusta, por eso cuando alguien hace lo que le gusta lo hace bien. Por eso me parece injusto haber llegado a esta instancia. Nunca pensé que iba a llegar, siempre estuve a disposición de la justicia desde el momento cero, a pesar de todo. Siempre me pareció absurdo llegar hasta acá. Tenía miedo”.

Ahora, Ramírez dijo que siente alivio porque "estoy cansada de la persecución política que me vienen haciendo. Quiero que se cierre esta agonía que me mata, no solo por parte de este gobierno que quiere justificar sus ajustes conmigo, sino de todos los medios pagados por Claudio Javier Poggi”.