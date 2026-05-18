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Juana Koslay

La solución a una trampa, en el olvido

Una tapa de cloacas, completamente hundida, se ha convertido en un peligro en el acceso en el barrio Malvinas Argentinas. También hay reclamos por el servicio de agua.

Por redacción
| Hace 4 horas
La imagen de la impericia.

Una vecina del complejo habitacional que está sobre la Autopista Ruta 20 nos envió a nuestro WhatsApp una foto de un serio y riesgoso obstáculo que está en el acceso a la barriada desde hace más de un mes “y hasta el día de hoy nadie da una solución”, pese a los caballetes de prevención que instaló la Intendencia Municipal.

 

 

“El problema ya es grave” añadió la fuente y explicó: “ Los colectivos tienen que pasar haciendo maniobras para poder esquivarla, generando peligro constante para quienes circulan por la zona y también un enorme riesgo de accidentes”.

 

 

En el mismo mensaje informó que a esto se suma la cantidad de problemas que “venimos teniendo con el agua desde hace muchísimo tiempo: cortes, poca presión y agua en malas condiciones”.

 

 

“Es una falta de respeto para todos los vecinos que pagamos los servicios y seguimos viviendo en estas condiciones sin respuestas ni soluciones concretas. Pedimos que las autoridades correspondientes actúen de manera urgente antes de que ocurra un accidente o el problema siga empeorando”, solicitó.

 

 

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