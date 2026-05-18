La solución a una trampa, en el olvido

Una vecina del complejo habitacional que está sobre la Autopista Ruta 20 nos envió a nuestro WhatsApp una foto de un serio y riesgoso obstáculo que está en el acceso a la barriada desde hace más de un mes “y hasta el día de hoy nadie da una solución”, pese a los caballetes de prevención que instaló la Intendencia Municipal.

“El problema ya es grave” añadió la fuente y explicó: “ Los colectivos tienen que pasar haciendo maniobras para poder esquivarla, generando peligro constante para quienes circulan por la zona y también un enorme riesgo de accidentes”.

En el mismo mensaje informó que a esto se suma la cantidad de problemas que “venimos teniendo con el agua desde hace muchísimo tiempo: cortes, poca presión y agua en malas condiciones”.

“Es una falta de respeto para todos los vecinos que pagamos los servicios y seguimos viviendo en estas condiciones sin respuestas ni soluciones concretas. Pedimos que las autoridades correspondientes actúen de manera urgente antes de que ocurra un accidente o el problema siga empeorando”, solicitó.