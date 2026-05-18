El Frente Gremial Docente rechazó el bono de Poggi y exige sumas al básico

El sector se encuentra fuertemente afectado por salarios de pobreza y pésimas condiciones laborales. Imagen ilustrativa. Foto: Infobae.

El Frente Gremial Docente de San Luis —integrado por UDA, AMET, SADOP, ASDE y UTEP SL— presentó este lunes una nota formal dirigida al gobernador Claudio Poggi, en la que manifestó su "profunda preocupación y rechazo" al Decreto Nº 3864 y al reciente anuncio de un bono extraordinario.



Según argumentan las organizaciones, estas medidas vulneran los principios establecidos en la Ley Nº XV-0387-2004 del Estatuto Docente.



Los representantes gremiales sostienen que la incorporación de sumas fijas y no remunerativas no resuelve la problemática de fondo del sector. Por el contrario, advierten que profundiza el deterioro del salario actual y afecta directamente los derechos laborales, previsionales y las condiciones de estabilidad de los trabajadores de la educación.

La nota que presentó el Frente Gremial Docente. Foto: Redes sociales AMET.



En el documento, explican que este tipo de políticas generan una mayor precarización del haber docente al quedar excluidas del salario básico. Esto limita el impacto real que el aumento debería tener sobre componentes clave como la antigüedad, la zona, el aguinaldo, la jubilación y otros adicionales vigentes por normativa.



Ante este panorama, el Frente Gremial solicitó formalmente que la suma de 125.000 pesos, correspondiente al ítem "Enseñanza en el Aula", sea incorporada al sueldo básico con carácter remunerativo y bonificable.



Para los sindicatos, este cambio representa un primer paso indispensable hacia una recomposición salarial genuina para todo el magisterio puntano.

