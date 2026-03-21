La Fiesta de la Vaquillona con cuero le pone calor, sabor y tradición a la provincia

Con la entrega de las vaquillonas a los equipos de asadores, ya está en marcha la décimo cuarta edición de la Fiesta Municipal de la “Vaquillona con Cuero” que se realiza en la ciudad puerta de Cuyo: Justo Daract.

La realización del evento se extenderá hasta las primeras horas del domingo, en cuyo transcurso además de degustar el atractivo plato, se podrá disfrutar de atractivos números artísticos, pasear por el patio de stands de instituciones, emprendedores y artesanos.

La entrada es libre y gratuita y el ganador se adjudicará un premio de 3 millones de pesos, más 250 mil por equipo.

A las 13:30, está prevista la degustación de parrilla, a las 17:00 larga la parte artística, a las 22:00 la degustación de porciones y a las 00:00 está prevista la elección y entrega de premios.

Entre los números artísticos actuarán Kabala, Herencia de mi Tierra, Sonidos del Monte, Canto a mi Pueblo, Amigos de la Danza y el Instituto de Danza “Inés Palacios”, entre otros.