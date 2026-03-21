La tarde de Soledad en San Luis a pura tonada y cueca

Antes de recalar en Mendoza, donde dará un recital el sábado a la noche, Soledad tuvo varias paradas técnicas en San Luis para tomar escenas de “Casa Sole”, un proyecto audiovisual que se transmite por sus redes sociales y que ella misma conduce.

La popular cantante se reunió con artistas puntanos y visitó algunos lugares emblemáticos de la cultura folclórica sanluiseña, como El Boliche Don Miranda, el primer espacio por el que pasó en el mediodía del viernes.

“La Sole” ingresó a la casona de la Calle Angosta cantando justamente la cueca de Alfonso y Zavala y con “Las cien guitarras mercedinas” como anfitriones de un momento muy especial que quedó registrado por el equipo de producción.

“Nos avisaron hace una semana que venían pero no sabíamos que iba a estar Soledad”, dijeron en el Boliche mercedino, donde destacaron la humildad y el carisma de la cantante de Arequito. La artista les dejó a modo de regalo un cuadro que celebra sus 30 años de carrera y que de inmediato fue a parar a las paredes del lugar.

La segunda ronda de grabación fue en la ciudad de San Luis, en la tradicional esquina de Rivadavia y Pringles, frente a la plaza y a la Iglesia Catedral. Allí se juntó con “Los hermanos Lucero”, con quienes ya había compartido escenario en el festival de Cosquín para hacer, una vez más, “La calle angosta”.

Allí también se encontró con la notable guitarrista puntana Daniela Calderón, quien interpretó una versión de “Me piden tonada”, de Ernesto Villavicencio. En sus redes sociales, la artista local contó que la había convocado para una serenata en el centro de la ciudad pero no le dieron más detalles, por eso su sorpresa cuando la vio a Soledad a su lado.

Resfriada y acompañada por los cogollos y los gritos cuyanos de los que paseaban por la peatonal, Daniela también formará parte del audiovisual de próxima edición.