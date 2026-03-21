Se hizo pasar por cliente y robó en segundos una bicicleta

A través de las redes sociales, una comerciante de la zona oeste de la ciudad de San Luis denunció que “la inseguridad no les da tregua”, al extremo de que los delincuentes roban en el interior de las viviendas y de los negocios, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas.

La damnificada, que reside en el barrio San Martin, señaló que el nuevo hecho que la perjudicó ocurrió este viernes, cerca de las 17:00, en la propiedad donde también han habilitado un comercio de venta de artículos de limpieza.

El robo fue perpetrado por un malviviente que entró como un cliente más y consultó por el precio de unos “patitos”. Ante una breve ausencia del chico que atendía el local, aprovechó para dar el golpe: abrió una reja, ingresó y en cuestión de minutos sustrajo una bicicleta amarilla SLP, rodado 29.

Al advertir que el supuesto cliente ya no estaba y que faltaba la bici, los dueños del local de inmediato avisaron al grupo de seguridad del barrio y luego a la Policía.



A los fines de recuperar el rodado, ahora apelan a la solidaridad de los puntanos para que aporten cualquier información. Piden que se comuniquen al 2664 83-5493 (Noél Elisabeth Vanessa Aballay).

