Tres nuevos funcionarios con poco poder y escasas decisiones

Los tres funcionarios que asumieron el viernes en puestos en los que la administración de Claudio Poggi hace poco y nada de centro tienen por delante tiempos complejos, en los que no podrán manejar presupuestos y estarán atados a políticas y decisiones de sus antecesores.

Juan Pablo Torres como secretario de Política Habitacional; Daniel Berro como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Pedro Canali como ministro de Ciencia e Innovación son los nuevos funcionarios a los que el gobierno les entregó una vara para que hagan equilibrio en el aire.

Uno de los casos más notorios es del de Berro, parte clave del gabinete ambiental del echado Federico Cacace que llega con la orden de continuar con la abyecta gestión de su predecesor, amigo personal, correligionario radical y mentor político, aunque el nuevo funcionario es un pichón de Walter Ceballos.

Mencinado en algunos casos de presuntos manejos turbios de fondos dentro de la secretaría, Daniel –todavía estudiante de la carrera de Admnistración de empresas- es conocido entre sus compañeros por gastar todo lo que había en las partidas presupuestarias y a veces más, acostumbrado a pedir dinero extra a Cacace.

La cuestión central es que al tiempo en que Poggi le tomaba juramento, el Boletín Oficial decretaba una nueva forma de trabajo en la secretaría ambiental por la que ahora los dineros pasan por el Ministerio de Desarrollo Productivo, manejado por el cuestionado Federico Trombotto. “Lo hicieron para que Berro no maneje la plata”, informó una fuente.

Con la nueva decisión, la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no será más un organismo independiente sino que estará bajo la órbita del ministro.

Pero si de trabajar bajo las sombras se trata, la función que tendrá Juan Pablo Torres parece más notoria aún. Su antecesor es el también radical Néstor Rossi, quien no solo es una figura fuerte en el partido centenario de la provincia, sino que además es un referente del Valle del Conlara.

Como si fuera poco, Rossi seguirá ligado a la secretaria de vivienda, por lo que Torres –de profundas convicciones católicas- no tuvo más que decir en su discurso inicial que su gestión será una continuidad obediente de la anterior.

Donde el Gobierno parece querer desterrar cualquier resabio del paso previo es en el Ministerio de Ciencia e Innovación, que quedó a cargo del acomodado empresario bancario Pedro Canali, gustoso de viajar por el mundo en seguimiento de la selección argentina de básquet, su pasión. De hecho, fue señalado como uno de los responsables de la debacle de GEPU, el club del que fue presidente. La institución jugó en la Liga Federal hace un par de año y ahora resumió su participación al torneo local.

Poggi lo ubicó en un ministerio que le es absolutamente ajeno para olvidarse lo más pronto posible de Delfor Sergnese, el anterior ministro, al que echó sin demasiadas explicaciones.

No obstante, algunas ramificaciones del paso de Sergnese por el ministerio permanecen -aunque no se sabe por cuánto tiempo- , a juzgar por la foto que Canali se sacó apenas terminó el juramento. Allí se ve al bancario rodeado de funcionarios nombrados por Sergnese que aún no han renunciado.

A juzgar por las declaraciones del nuevo ministro y por las órdenes recibidas por Poggi, muchos de esos funcionarios deberían tener las horas contadas. “Este es un organismo que tiene mucho para vincularse y articular”, sostuvo Canali.