Indignante: un automovilista huyó tras atropellar a un motociclista

Villa Mercedes vuelve a ser escenario de la desidia al volante. Este jueves 19 de marzo, una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un automóvil se cruzó en el camino de un motociclista, provocando un violento impacto. Lejos de frenar para asistir al herido, el conductor del vehículo aceleró y se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida sobre el asfalto.



El video, que se viralizó rápidamente en las últimas horas, no solo causó indignación por la huida del responsable, sino por la alarmante indiferencia de quienes transitaban por la zona. En las imágenes se observa cómo varios vehículos continuaron su marcha sin detenerse ante el joven herido. Únicamente otro motociclista y un peatón que pasaba por el lugar se acercaron para brindar los primeros auxilios y solicitar asistencia médica.



Un patrón preocupante



Este incidente no es un caso aislado. La ciudad atraviesa una racha crítica de siniestros bajo la modalidad de "choque y abandono". Cabe recordar que apenas una semana atrás, el 11 de marzo, una joven sufrió la amputación parcial de una pierna tras ser atropellada por un automovilista que también escapó de la escena.



El reclamo de los testigos



El motociclista herido fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece bajo observación. Mientras tanto, la policía trabaja en el análisis de las cintas para identificar la patente del prófugo.



"Estoy impactado por lo que vi. El conductor se fue sin mirar atrás, dejando al motociclista en el suelo. Es increíble que nadie más se detuviera a ayudar", relató con crudeza uno de los testigos presenciales.



La comunidad mercedina, conmovida y en alerta, ha volcado su bronca en las redes sociales exigiendo no solo justicia para la víctima, sino un cambio urgente en la conciencia vial y la solidaridad ciudadana ante las emergencias.