Final feliz: encontraron a Esmeralda

Esmeralda Pereyra López apareció con vida después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba. La menor fue trasladada a un hospital para sus primeras revisiones.

La nena de dos años fue encontrada en un descampado cerca de su vivienda, donde se había instalado un circo que fue señalado como sospechoso por su madre.

“Está en buen estado”, confirmaron las fuentes, a la vez que indicaron que la familia ya logró encontrarse con la menor, situación generó emoción entre los allegados y los vecinos del lugar.

En tanto, la niña fue asistida en el lugar por médicos debido a que tendría algunos rasguños, mientras que, para constatar su estado de salud general, fue trasladada al hospital local para hacerle los estudios correspondientes.