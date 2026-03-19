Pascuarelli debutó como director del canal y nombró a su hermano en Recursos Humanos

Ya se nota la mano a veces tibia a veces dura –como cuando se desempeña frente a las cámaras- de Emiliano Pascuarelli como director de San Luis Más. Si bien hace un tiempo el bronceado locutor oficiaba de jefe de la emisora, el decreto con la designación se publicó esta semana en el Boletín oficial. Su primera acción fue nombrar a su hermano, Federico Pascuarelli, en la subdirección de Recursos Humanos.

De ese modo, se concretará una realidad que puede parecer extraña en tiempos de recortes como los que el impulsa el Gobierno provincial: que tres hermanos vivan de generosos sueldos estatales. A Emiliano y Federico se suma Gastón Pascuarelli, quien en febrero de 2024 asumió como Defensor General del Poder Judicial.

Emiliano estuvo en el ojo de la tormenta desde principios de semana cuando, por orden de sus jefes directos, Diego Masci y Facundo Santarone, colgó a los costados de un colectivo que se estacionó ilegalmente en la plaza Independencia una pancarta en la que atacaba a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, juzgada por estos días en la sala de debate orales.

Obediente como le gusta ser, Pascuarelli puso la firma para convertirse en la cara bonita y visible de la embestida mediática contra la ex funcionaria. Además de estar al mando del noticiero nocturno y de ser el director del canal, Pascuarelli es el responsable de Elpuntano.com, el sitio especializado en fake news que firmó las pancartas en el polémico colectivo.

Si bien era una decisión que estaba al caer, la designación de Pascuarelli en San Luis Más no cayó nada bien entre los empleados. La mayoría de los trabajadores del canal considera al nuevo director una persona soberbia, preocupada por su imagen personal y sin la capacidad de mando que requiere el puesto. Por lo bajo, eso piensan también algunos jerárquicos de la emisora, que no tienen más que agachar la cabeza ante las decisiones.

El nombramiento de su hermano en la delicada oficina de Relaciones Humanas parece exponer una gestión que comenzó errática.