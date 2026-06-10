El 34% de los deudores puntanos está en mora tardía

La gente ya no puede con la economía. Foto: internet.

El mapa del endeudamiento en Argentina enciende las alarmas en la región de Cuyo. En San Luis, el 34% de las personas que mantienen algún tipo de deuda se encuentra en situación de mora tardía (con retrasos que superan los 90 días). El dato surge de un relevamiento realizado por la consultora Analytica, utilizando registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).



La situación puntana es especialmente compleja si se la compara con el promedio nacional, que se ubica en un 26,9%. Con estos registros, San Luis se posiciona a nivel país muy cerca del podio de la morosidad, un ranking que lideran tres provincias del norte y la región:



San Juan: 36%

La Rioja: 35,3%

Catamarca: 34,8%



En la vereda opuesta, las jurisdicciones con mejor cumplimiento financiero son la Ciudad de Buenos Aires (16,1%), La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,6%).

El mapa que refleja el drama.



Las cifras del rojo financiero



A nivel general, el stock de deuda de los hogares argentinos asciende a $74,2 billones, una cifra que representa el 6,5% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese universo, existen 5,3 millones de habitantes atrapados en la mora tardía.



Si bien el sistema bancario tradicional concentra la gran mayoría de los créditos otorgados (el 82,4% del total), el estudio advierte que los mayores índices de desfinanciamiento e incumplimiento ocurren por fuera de los bancos, afectando a quienes recurren a financieras tecnológicas (fintech), cooperativas, tarjetas de consumo y comercios de electrodomésticos.



El impacto en las nuevas generaciones



El fenómeno de las cuentas sin pagar no afecta a todos por igual: los jóvenes de entre 18 y 30 años son las principales víctimas de la crisis crediticia, registrando tasas de morosidad cercanas al 40% (39% en hombres y 38,1% en mujeres).



De acuerdo con el diagnóstico de Analytica, este escenario es un reflejo directo de la precarización del mercado laboral sufrida durante 2025, año en que el desempleo juvenil escaló de forma notable:



Mujeres (14 a 29 años): la desocupación saltó del 13,8% al 16,8%.

Hombres (14 a 29 años): el desempleo subió del 12,5% al 16,2%.



Los analistas advierten que esta preocupante combinación entre la falta de inserción laboral estable y un historial financiero dañado amenaza con dejar secuelas a largo plazo, limitando el acceso a créditos formales para toda una generación en sus años más productivos.