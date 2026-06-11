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Formación y debate

El PJ de Villa Mercedes se planta en defensa del INTI y contra el ajuste nacional

En el marco de sus encuentros de coyuntura, se firmó un fuerte documento de soberanía industrial.

Por redacción
| Hace 4 horas
El PJ de Villa Mercedes concreta encuentros para reflexionar sobre el presente socioeconómico. Foto: gentileza.

El Partido Justicialista de Villa Mercedes continúa consolidando un espacio de debate y formación que se reúne puntualmente cada miércoles. Estos encuentros, que convocan a especialistas, referentes sectoriales y militantes para analizar la compleja coyuntura socioeconómica actual, sumaron en su última edición un fuerte posicionamiento político e institucional materializado en un documento oficial titulado "El INTI: Bandera de Soberanía Industrial Frente al Atropello Libertario".

 


El texto, emitido por la Secretaría de Políticas Públicas del Departamento Pedernera y refrendado por numerosas firmas de los asistentes, reivindica al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como una "obra estratégica de la Patria". 

 


Desde el Justicialismo local vincularon el rol del organismo con la doctrina de Juan Domingo Perón, destacando sus tres pilares fundamentales: la independencia económica a través del impulso a las PyMEs, la justicia social mediante la defensa del empleo digno, y la comunidad organizada que articula al Estado con científicos y empresarios nacionales.

 


En contraposición, el documento analiza en duros términos lo que denominan el "Plan de Milei", caracterizándolo como un modelo de "sumisión colonial". Los equipos técnicos y la militancia del PJ alertaron sobre las consecuencias directas de las políticas nacionales vigentes, denunciando tres ejes críticos: la destrucción del empleo técnico mediante despidos y retiros voluntarios que "vacían la inteligencia del Estado", la liquidación de servicios esenciales en las provincias a través de decretos centralistas, y lo que definieron como una situación de "anarquía y desamparo" al eliminarse los controles estatales de calidad y metrología.

 


El encuentro concluyó con la ratificación de estos espacios de discusión de los miércoles como herramientas de resistencia y propuestas frente a la crisis. Desde la organización remarcaron la vigencia del mandato doctrinario de defender el interés del pueblo, concluyendo que desmantelar el entramado científico e industrial es "arrodillar a la Patria ante los mercados extranjeros", por lo que se comprometieron a custodiar el futuro de las familias trabajadoras de la región.

 

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