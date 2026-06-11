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Villa Mercedes

Suspendieron cirugías pediátricas por el pico de virus respiratorios

Se trata de las intervenciones que estaban programadas para este jueves en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”.

Por redacción
| Hace 1 hora

El Ministerio de Salud de San Luis decidió reprogramar preventivamente las cirugías pediátricas planificadas para este jueves en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, debido a la alta circulación de virus respiratorios en la población infantil.

 

La medida alcanza exclusivamente a las intervenciones quirúrgicas pediátricas programadas que no revisten carácter de urgencia. La causa es la alta ocupación de camas en el sector de internación infantil y el incremento estacional de enfermedades como la influenza A.

 

Desde el Ministerio informaron que los equipos de salud se comunicarán de forma individual con cada familia para reasignar las nuevas fechas de las cirugías

 

La circulación de agentes como el Virus Sincicial Respiratorio y la influenza satura los servicios de salud y golpea de forma indirecta al sector quirúrgico:

 

Saturación de camas críticas: Los niños que ingresan por cuadros de bronquiolitis o neumonía ocupan las camas de internación general y de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Esto deja a los hospitales sin espacio logístico para albergar el postoperatorio de cirugías programadas.

 

Riesgo de infección nosocomial: Mantener alta actividad en quirófanos con pacientes externos aumenta la probabilidad de brotes intrahospitalarios de virus respiratorios, afectando a otros niños vulnerables o inmunocomprometidos ya internados.

 

Desde distintos sectores se cuestiona la falta de previsibilidad pese a las advertencias nacionales e internacionales sobre la nueva variante de influenza. También se señala la ausencia de campañas de salud pública en prevención y vacunación antigripal.

 

Especialistas en este tipo de afecciones señalan que “no sería desacertada la medida de adelantar las vacaciones de invierno” para evitar más contagios en los establecimientos escolares.

 

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