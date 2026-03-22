Rescataron a un cóndor andino en Lafinur

El conductor de un automóvil que circulaba por la ruta nacional 20, cerca de Lafinur, en el límite con Córdoba, detuvo su rodado al observar que en la banquina algo que le pareció un ave silvestre se movía con dificultad. Las sospechas del automovilista se confirmaron cuando vio que el animal era efectivamente un cóndor andino que presentaba dificultades en su vuelo.

De inmediato, el hombre dio aviso de su hallazgo a los oficiales que participaban de un procedimiento de control vehicular policial instalado a 200 metros del lugar y que al parecer no se habían percatado de la extraña presencia.

El encuentro y salvataje se produjo el sábado a la tarde y tuvo como protagonista central al conductor del rodado, un hombre de 47 años que ayudó a los oficiales a trasladar el cóndor hasta el puesto policial de Lafinur.

Desde allí llamaron a Brigada Rural La Legua, que derivó al ejemplar hacia la Reserva Natural Quebrada de las Higueritas, donde quedó bajo resguardo para su atención.