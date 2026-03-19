Imputaron por tentativa de rapto a un hombre que intentó llevarse a una adolescente

Este jueves se llevó a cabo una audiencia clave en los tribunales de Villa Mercedes para tratar el grave episodio ocurrido el pasado domingo 15 de marzo. En la misma, se formularon cargos contra Rodolfo Velázquez, un hombre de 59 años acusado de intentar secuestrar a una adolescente de 15 años en plena vía pública.



El incidente tuvo lugar alrededor de las 19 horas, en la intersección de las calles San Luis y Amaro Galán. Según la reconstrucción del caso, la menor se encontraba sentada en la vereda cuando Velázquez detuvo su automóvil frente a ella. Tras bajar el vidrio, comenzó a invitarla insistentemente a "dar una vuelta", asegurándole que "no tuviera miedo".



Ante la negativa de la joven, el hombre redobló la apuesta: abrió la puerta del coche y descendió del mismo. Sin embargo, al percatarse de que otro vehículo se aproximaba para buscar a la adolescente, el imputado regresó a su auto y huyó del lugar a alta velocidad.



Calificación legal y argumentos



La fiscal de Género, Nayla Cabrera Muñoz, imputó a Velázquez por el delito de rapto en grado de tentativa. Este cargo se aplica cuando existe la intención de retener a una persona contra su voluntad con fines sexuales, aunque el acto no llegue a consumarse.



Durante la audiencia, la Fiscalía y la Defensora de la Niñez coincidieron en varios puntos críticos:



Vulnerabilidad: Se destacó la asimetría de edad y la situación de indefensión de la menor en la vía pública.

Intencionalidad: La insistencia verbal y el hecho de bajar del vehículo demostraron una clara voluntad de ejecución.

Contexto: Los investigadores sostienen que el abordaje tuvo una motivación de índole sexual.



Resolución judicial



La Jueza de la causa validó la formulación de cargos, subrayando que actos como dejar el motor en marcha y la posterior huida configuran los elementos necesarios para sostener la acusación de tentativa.



Como medidas preventivas, se le impuso a Rodolfo Velázquez la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima y su círculo familiar. Además, la Justicia autorizó la realización de una Cámara Gesell para que la adolescente pueda prestar declaración en un entorno protegido y así avanzar con el proceso judicial.