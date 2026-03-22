Investigan la muerte de una mujer que “en una comisaría se había autolesionado”

Conmoción, preocupación y misterio. Esto es lo que ha generado el caso de la muerte de una mujer que, tras ser detenida por un incidente callejero, mientras se encontraba en una celda “intento autolesionarse”, según un informe policial.

Posteriormente, tras ser llevada a hospital regional, la noticia de su muerte trascendió a través de un mensaje publicado en redes sociales por su hija.

De acuerdo a esa publicación, la víctima fue identificada como Luisa Raquel Escudero, quien murió durante la madrugada, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades sanitarias ni judiciales.

El mensaje difundido en redes expresa:

“Hola buenos días estamos pidiendo una ayuda para poder pagar lo que se pide para poder velar a mi mamá Luisa Raquel Escudero. Falleció esta madrugada y lamentablemente no tenemos los medios para poder pagar lo que se pide.”

Lo que dijo la Policía

La información policial dada a conocer previa a la muerte indica que, en horas de la tarde del sábado 21 de marzo, alrededor de las 17:45, personal policial intervino en un hecho ocurrido en la vía pública en la ciudad de Villa Mercedes, donde “una mujer agredía físicamente a un hombre”.



Al arribar a las inmediaciones de avenida 25 de mayo al 2000, los efectivos dialogaron con un joven de 24 años, quien manifestó que se encontraba vendiendo roscas de Pascua cuando fue abordado por un hombre conocido en la zona y, posteriormente, por una mujer, ambos mayores de edad.

Según relató, la mujer comenzó a agredirlo verbalmente y luego le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando su caída y la rotura de sus lentes. Tras el ataque, los agresores se retiraron por calle Asia en sentido oeste-este.



El damnificado también indicó que la mujer suele hostigarlo en reiteradas oportunidades en la vía pública y que ambos serían conocidos en el sector por este tipo de conductas.



Ante la situación, se sugirió al joven a radicar la denuncia correspondiente, mientras que se dio intervención a personal de la Subcomisaría 24°. Posteriormente, los efectivos lograron identificar a la mujer en la intersección de calles Las Heras y Asia.

La sospechosa fue trasladada al hospital local para la realización del examen médico y luego a la dependencia policial, donde quedó alojada en calidad de demorada. Más tarde, el hombre formalizó la denuncia, quedando la causa caratulada como “Averiguación de daños y lesiones”.



Ya en sede policial, la mujer intentó autolesionarse dentro de una de las celdas. Al advertir la situación, el personal interviniente le brindó asistencia inmediata y solicitó la presencia de profesionales de la salud, quienes constataron que presentaba signos vitales y dispusieron su traslado urgente al hospital para recibir la atención correspondiente.