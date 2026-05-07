Villa Mercedes: empleados monotributistas denuncian precarización extrema

El clima interno en la Municipalidad de Villa Mercedes atraviesa horas de extrema indignación. Un numeroso grupo de trabajadores bajo la modalidad de monotributo ha manifestado su rotundo malestar por lo que consideran una situación de "precarización laboral insostenible", apuntando directamente contra la gestión del intendente Maximiliano Frontera por la falta de estabilidad y las condiciones de trabajo.



Los empleados denunciantes señalaron, en mensajes enviados a los medios, que la mayoría de la fuerza laboral operativa de la comuna se encuentra fuera de la planta permanente o contratada, bajo figuras que los obligan a facturar como "empresas" inexistentes.



"Ganamos apenas 300 mil pesos mensuales, a los que debemos descontarles el pago de impuestos y facturación. Es un sueldo de hambre con el que no se puede vivir", expresó un trabajador que solicitó reserva de identidad por temor a posibles represalias.



La bronca se profundizó tras el reciente anuncio de un bono de 200 mil pesos destinado exclusivamente al personal de planta, dejando fuera de este beneficio a los monotributistas.



Según los testimonios recolectados, este sector no cuenta con obra social, seguros, ni elementos básicos de seguridad y vestimenta para realizar sus tareas diarias. "Es una vergüenza; mientras hay una gran cantidad de funcionarios acomodados, nosotros no tenemos ni lo básico para trabajar", añadieron.



Ante este escenario, el reclamo es unánime: exigen el pase a contrato para garantizar el acceso a una cobertura de salud y aportes jubilatorios.



En medio del revuelo, algunos sectores incluso han manifestado su nostalgia por gestiones anteriores, mientras que la mayoría solicita, al menos, una ayuda económica urgente o un plan de contingencia para paliar la asfixia financiera que atraviesan las familias que dependen de estos ingresos municipales.