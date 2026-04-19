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Villa Mercedes

A un ex integrante de la Policía Federal lo mataron a puñaladas

El caso del hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda del barrio Hipólito Yrigoyen (fue el viernes) ya tiene una dirección: es investigado como un homicidio. Fue tras conocerse el resultado de la autopsia. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La víctima fue identificada como Miguel Quiroga, que fue encontrado sin vida en el garaje de su casa.

 

El médico forense determinó que cuando fue encontrado ya llevaba entre 48 y 72 horas fallecido y que sufrió al menos dos puntazos en el cuello.

Con este informe, ahora la pesquisa apunta a dar con el homicida, que podría estar vinculado con el entorno de Quiroga, debido a que los peritos establecieron que no había signos de violencia en las puertas y ventanas..

La investigación se lleva adelante bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción N°1 a cargo de Maximiliano Bazla y la fiscal adjunta Cecilia Framini.

 

Se conoció que han solicitado a los efectivos de la división Homicidios y de la Policía Científica “reconstruir las últimas horas de la víctima, esclarecer el móvil y dar con el autor” que se estima podría ser un conocido de la víctima, precisó una fuente cercana a la investigación.

 

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