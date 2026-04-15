Buscan desesperadamente a "Mamba" en Villa Mereces

Una familia de Villa Mercedes se moviliza para colaborar en la búsqueda de "Mamba", una perra de raza Pastor Belga Malinois que se extravió el pasado viernes. Según informaron sus propietarios, el animal fue visto por última vez al mediodía en el Barrio Eva Perón 1, específicamente en la zona frente al Colegio Barroso, y desde entonces no se han tenido noticias sobre su paradero.



"Mamba" es una cachorra de menos de un año de edad, una etapa en la que, según advierten especialistas y sus propios dueños, los animales pueden desorientarse con facilidad ante ruidos extraños o al alejarse de su entorno habitual.



Al momento de su desaparición, la familia inició una búsqueda intensa por las calles del barrio y zonas aledañas, extendiendo el pedido de colaboración a través de redes sociales para dar con el paradero de la mascota.



Ante la angustia por la falta de resultados, los damnificados han decidido ofrecer una recompensa económica para aquellas personas que brinden información fidedigna que ayude a recuperar a la perra.



La familia apela a la solidaridad de los vecinos del sector y de toda la ciudad, solicitando que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea comunicado de manera inmediata para facilitar el reencuentro.



Quienes crean haber visto a "Mamba" o tengan conocimiento sobre dónde podría encontrarse, pueden comunicarse telefónicamente al número 2657-717386. La familia aguarda con esperanza cualquier novedad que ponga fin a la incertidumbre y permita que la cachorra regrese a su hogar.

