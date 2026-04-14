Emoción: buscaban juntar 330 litros de leche y gracias a la gente llegaron a los 1000

La familia solidaria de Villa de Merlo agradeció a los puntanos por la enorme ayuda. Foto: captura de video.

En tiempos donde la economía golpea los bolsillos, la solidaridad de los puntanos logró una cifra que emociona: mil litros de leche. El Merendero de Corazón, un espacio que late con fuerza en Villa de Merlo, había lanzado una campaña para cubrir la demanda mensual de los niños que asisten al lugar. La meta era de 330 litros, una cifra que parecía difícil de alcanzar, pero la respuesta de la gente fue un verdadero aluvión de esperanza.



María Ester Altamirano, referente del merendero, no ocultó su alegría y profunda gratitud. Junto a su compañero Juan Agüero, sus hijos y el colaborador Isidro Ortega, llevan adelante este proyecto que hoy sostiene a más de 25 familias. "¡Gracias!", expresó María Ester en un emotivo video.



El desafío no era menor. El merendero atiende a 78 niños, entre los cuales hay pequeños con necesidades nutricionales urgentes, como requerimientos de leche deslactosada, suplementos específicos y un niño diagnosticado con talasemia.



Con una inflación que duplicó el costo de los insumos básicos desde diciembre, la familia Altamirano dependía de rifas y del esfuerzo propio para no dejar a ningún chico sin su merienda. La quita de un apoyo que les proveía 100 litros mensuales los había dejado en una situación crítica, pero la comunidad decidió convertirse en el "padrino" que el espacio tanto necesitaba.



Un sueño que crece: el salón propio



Con la tranquilidad de tener la leche asegurada por un tiempo más, el Merendero de Corazón ya pone la mirada en su siguiente gran paso. Actualmente, han iniciado las gestiones para obtener la habilitación que les permita construir un Salón de Usos Múltiples (SUM). El objetivo es dejar de brindar la asistencia de manera semanal para pasar a una contención diaria, que incluya no solo alimentación, sino también talleres de cocina, manualidades y apoyo escolar en un espacio físico adecuado.



Este "faro de asistencia" en Merlo demuestra que, incluso cuando los ingresos familiares resultan insuficientes frente al costo de vida, la voluntad colectiva puede ser una luz importantísima.



Para quienes deseen seguir sumando su granito de arena, ya sea con alimentos, ropa o calzado, pueden contactar a María Ester a los teléfonos 2665 11-7165 o 2664 648747, o utilizar el alias CORAZONDELECHE.MERLO. Como bien dicen en el merendero, si un litro de leche cambia una tarde, esta suma de mil voluntades está empezando a transformar vidas enteras.

