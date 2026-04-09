El Merendero de Corazón busca "padrinos" para garantizar 330 litros de leche mensuales

El merendero trabaja incansablemente para ayudar a los que más lo necesitan. Foto: gentileza.

El Merendero de Corazón funciona como un faro de asistencia para familias en situación de vulnerabilidad en Villa de Merlo. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por María Ester Altamirano, su compañero Juan Agüero y sus hijos, se ha transformado en un sostén indispensable que hoy asiste a más de 25 familias. Sin embargo, el complejo escenario económico actual y la quita de donaciones que recibían, han puesto a la entidad frente a un desafío clave: alcanzar la cifra de 330 litros de leche mensuales para cubrir la demanda de los 78 niños que asisten al lugar.



La situación se ha vuelto cuesta arriba para la familia Altamirano y los colaboradores que los acompañan. Entre los beneficiarios se encuentran niños con requerimientos nutricionales específicos, como dos pequeños que necesitan leche deslactosada, un niño que requiere suplementos específicos y otro diagnosticado con talasemia.

Datos para colaborar. Foto: gentileza.



A este panorama se suma el impacto de la inflación; María Ester destacó que el costo de la leche y las galletitas prácticamente se ha duplicado desde diciembre, dificultando la compra de insumos básicos con los fondos que recaudan mediante rifas.



Ante la pérdida de un apoyo que les proveía más de 100 litros mensuales, el merendero, asesorado por el colaborador Isidro Ortega, ha decidido apelar a la comunidad para encontrar "padrinos".



La meta es ambiciosa pero necesaria: recaudar 330 litros de leche cada mes para asegurar que cada niño, desde el jardín de infantes hasta la secundaria, tenga su merienda asegurada. Este respaldo permitiría que el dinero recaudado por otros medios pueda destinarse a la compra de panificados y a la organización de festejos especiales.



Más allá de la alimentación, el proyecto tiene la mirada puesta en el futuro y en la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM). Actualmente, las meriendas y actividades se realizan de manera semanal a la espera de un espacio físico propio que les permita ampliar su oferta de talleres de cocina, manualidades y apoyo escolar.



El objetivo es brindar una contención integral que ayude a paliar la crisis económica que golpea incluso a aquellas familias donde los padres cuentan con empleo, pero cuyos ingresos resultan insuficientes frente al costo de vida.



La comunidad puede colaborar donando leche de cualquier tipo, aportando dinero para la compra de insumos o simplemente difundiendo la causa para alcanzar a más personas. Para quienes deseen realizar una transferencia, está disponible el alias CORAZONDELECHE.MERLO.



Asimismo, para coordinar la entrega de donaciones de alimentos, ropa o calzado, pueden comunicarse con María Ester Altamirano a los teléfonos 2665 11-7165 o 2664 648747. Como bien sostienen desde el merendero, un litro de leche puede cambiar una tarde, pero la suma de voluntades puede transformar una vida entera.