Juan José Laborda Ibarra, el funcionario poggista que se acercó a Macri

La cena anual de la Fundación Pensar tuvo algunas caras puntanas que, orgullosas, aprovecharon la ocasión para sacarse una foto con el expresidente Mauricio Macri. La organización presidida por María Eugenia Vidal y de vínculos enraízados en el PRO tuvo su reunión con referentes del partido y becarios de Pensar Futuro.

“Gracias María Eugenia por liderar esta Fundación y abrir el debate sobre la Argentina que queremos. Y a Mauricio Macri por sostener el partido que lo hace posible desde la gestión”, escribió en sus redes Georgina Cozzolino, una de las referentes del partido amarillo en la provincia.

En la foto también se ve a Andrés Forgione, un concejal de Villa Mercedes, pero lo más llamativo es que quien hizo la selfie fue Juan José Laborda Ibarra, el escribano general del gobierno de Claudio Poggi y hombre de ideas pretendidamente progresistas, poco afines, acaso, a las que impulsa Macri.

Además la presencia de Laborda en la cena de fundación podría ser una lectura del acercamiento que la administración provincial ensaya con Macri y su entorno.