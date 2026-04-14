No se puede tapar el sol con un dedo: el país habla de la desaparición millonaria del maíz

Las destrezas de los funcionarios para desaparecer una abultada cosecha, está en boca de los medios nacionales. Foto: La Nación.

Dice el dicho popular que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. La verdad siempre sale a la luz. A veces, es la propia conciencia el juez que condena. En otras oportunidades, el escándalo es tan grande que, tarde o temprano, explota.



Eso es lo que pasó con la causa de El Caburé, que invadió la opinión pública nacional de una manera absolutamente viral. Medios de la más diversa línea editorial siguen de cerca lo que pasa en San Luis bajo una mirada de sorpresa: nadie puede comprender cómo es que el maíz que estaba bajo la tutela del Estado haya "desaparecido" sin dejar rastros.

Así publicó los hechos La Nación. Foto: captura.



Por más intentos que ejerce el Gobierno de Claudio Poggi para ocultar los hechos o para desviar la agenda periodística en cada jornada, la realidad es que la corrupción indigna a la gente.



En todo el país no logran salir del asombro: la cosecha, cuyo cuidado estaba a cargo de las autoridades provinciales, se esfumó en una trama delictiva de cine, bajo un círculo de hierro integrado por el exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla; el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza y el "asesor" Diego Amondarain (todo indica que actuó con blindaje de su hermano, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, que aunque no está acusado en la causa, muchos aseguran que fue eje central para el encubrimiento en la gestión).

Así tituló La Política Online. Foto: captura.



San Luis, en voz de los medios



La situación se ha replicado en medios de amplia relevancia y lectura, con llegada a decenas de miles de usuarios. La Nación, de corte más conservador, apuntó al abrupto monto desaparecido. "Vale US$2 millones: la 'desaparición' de una cosecha de maíz genera un revuelo político en San Luis", tituló, destacando en su bajada que "hay dos funcionarios imputados".



Por otro lado, C5N remarcó: "San Luis: investigan al gobierno de Claudio Poggi por el robo de una cosecha millonaria de un campo". Subrayó la envergadura del caso, advirtiendo que la cosecha "no figura en los registros".

Lo que salió en C5N. Foto: captura.



El Destape dijo que "Investigan al gobierno de Poggi por el robo de la cosecha de un campo en San Luis valuado en 2 millones de dólares". Del mismo modo, La Política Online y Urgente 24 retrataron la situación y, más allá de sus anclajes editoriales, remarcan lo mismo: la abultada cifra desaparecida en manos del Estado.

La noticia en El Destape. Foto: captura.



Más allá de las contrainformaciones que pretenden silenciar el caso, todo se revela ante los ojos ya no de los puntanos, sino incluso de todos los argentinos. No es oro todo lo que reluce; a veces puede ser maíz.

