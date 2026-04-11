Reforma en San Luis: críticas de Cacace y Moriñigo exponen grietas oficiales

La discusión por la reforma constitucional en San Luis empezó a mostrar algo más que diferencias técnicas: dejó al descubierto grietas dentro del propio oficialismo. Mientras el gobernador impulsa cambios que incluyen límites a la reelección y una reconfiguración institucional, desde sectores aliados comienzan a surgir cuestionamientos que exponen la falta de un acuerdo sólido.

En ese escenario, las voces de Alejandro Cacace y Víctor Moriñigo no pasaron desapercibidas. Ambos, con peso propio dentro del armado político, salieron a marcar diferencias en momentos clave. Cacace, desde su rol en el gobierno nacional, cuestionó la “incoherencia” del proyecto en materia de reelección y dejó entrever que el radicalismo no fue convocado a discutir una reforma de fondo. Moriñigo, por su parte, apuntó contra la posible eliminación del Senado provincial, al considerar que afecta la representación de los departamentos del interior.

La coincidencia en el timing de sus declaraciones y la polémica previa por la foto en la Legislatura no hicieron más que reforzar la idea de una interna latente. Aunque ambos se siguen definiendo como aliados del gobierno, sus posturas marcaron distancia y dejaron en evidencia que el debate no está saldado puertas adentro.

En paralelo, Identidad Radical sumó un planteo aún más duro sobre la reelección: propone eliminarla por completo para gobernador y vice, e incluso impedir candidaturas de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad. Bajo la premisa de que “la política es un servicio público y no un modo de vida”, también impulsan transformar la obra pública en políticas de Estado, alejadas de la lógica propagandística.

Lejos de ordenar el escenario, estas posiciones profundizan las tensiones. La reforma constitucional, que buscaba mostrar institucionalidad, terminó abriendo un frente interno donde cada sector mide hasta dónde diferenciarse sin romper.

Así, lo que se debate no es solo el contenido de una nueva Constitución, sino el equilibrio de poder dentro del oficialismo, que empieza a exhibir fisuras cada vez más difíciles de disimular.