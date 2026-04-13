Trombotto en la mira: presión interna y temor a que “El Caburé” detone en el Gobierno

La frase cayó como una bomba en la intimidad del poder: el vicegobernador advirtió que la situación del ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto es “insostenible” y dejó en claro que buscará presionar al gobernador para forzar su salida. El trasfondo es el escándalo por la sustracción de una cosecha millonaria de maíz que, lejos de apagarse, suma capítulos y amenaza con escalar.

En el oficialismo reconocen por lo bajo que el caso “El Caburé” dejó de ser un problema sectorial para convertirse en un riesgo político mayor. La preocupación crece porque la investigación judicial ya no se limita a un área: salpica a distintos organismos del Estado y expone una trama que, según fuentes, podría seguir ampliándose.

El impacto ya tuvo consecuencias concretas. En medio de la tormenta, cayó el ex secretario de Ética Pública y Control Ricardo André Bazla (lo acusaron de siete delitos), en una señal de que la crisis comenzó a cobrarse nombres propios dentro de la estructura gubernamental. Antes había sido desplazado el secretario de Legalidad Darío Oviedo Helfenberger.

Pero el foco más caliente sigue puesto en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Las sospechas sobre el manejo de la intervención estatal en el establecimiento rural y el destino de la cosecha valuada en más de 2 millones de dólares alimentan las versiones de responsabilidades políticas de alto nivel.

En paralelo, aparecen conexiones que incomodan aún más: la mención de vínculos familiares dentro de la trama y la posible participación de actores ligados a distintas áreas del Ejecutivo profundizan la gravedad del cuadro.

En este contexto, la advertencia del vicegobernador Ricardo Endeiza no solo expone la tensión interna, sino que deja al descubierto un escenario de desconfianza dentro del propio oficialismo. La discusión ya no es solo judicial: es política y urgente.

Mientras la causa avanza, en los pasillos del poder crece una certeza inquietante: si el caso sigue escalando, el costo podría no detenerse en un ministro. Podría alcanzar al corazón mismo del gobierno.